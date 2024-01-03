"إنسان" تشارك بمهرجان الحمضيات بالحريق بركن تعريفي عن رعاية الأيتام

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" في مهرجان الحمضيات بنسخته الثامنة بمحافظة الحريق، الذي رعاه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وافتتحه محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء، بحضور محمد بن سعد المحارب المدير العام للجمعية، ومجموعة من أبناء فرع الجمعية بالمحافظة.
وتضمنت مشاركة الجمعية ركنًا تعريفيًّا عن دورها في مجال رعاية وتمكين الأيتام، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين، والأنشطة المتنوعة، من خلال توزيع المطبوعات التعريفية، إضافة إلى تقديم أوبريت وطني إنشادي من أداء أبناء إنسان.
وزار محافظ "الحريق" ركن إنسان، واطلع على البرامج النوعية التي تنفذها الجمعية، كأوجه الكفالة والإسكان، ومشاريع الاستدامة، وأوقاف الجمعية واستثماراتها، والرعاية الصحية والتعليمية، والنفقات الأساسية والخدمات الموسمية، إضافة إلى الخدمات المساندة المتعددة، والمبادرات المجتمعية الهادفة، وكذلك برامج التدريب والتوظيف والتمكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين.
كما نال جناح "إنسان" إعجاب الزوار بدورها في تمكين الأبناء، والفعاليات والأنشطة التي تقدمها للمستفيدين عبر 21 فرعًا في محافظات الرياض، وأثر ذلك في نجاحهم، واكتشاف قدراتهم ومواهبهم، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.