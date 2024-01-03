"إنسان" تشارك بمهرجان الحمضيات بالحريق بركن تعريفي عن رعاية الأيتام

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" في مهرجان الحمضيات بنسخته الثامنة بمحافظة الحريق، الذي رعاه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وافتتحه محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء، بحضور محمد بن سعد المحارب المدير العام للجمعية، ومجموعة من أبناء فرع الجمعية بالمحافظة.