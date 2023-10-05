أمانة الطائف تعزز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي والحوكمة للارتقاء بالأداء البلدي

ومن أهم القيم الجوهرية للجودة التميز في الأداء، والعمل بروح الفريق، والعدالة وتكافؤ الفرص، والتفاعل وتلبية احتياجات المجتمع بما يدعم الاقتصاد الوطني.. وكانت أمانة الطائف قد فازت أخيرًا بجائزة التميز المؤسسي للإدارة العامة العربية والتي أُقيمت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وتم اختيار الأمانة لأنها اعتمدت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الذكية لتسهيل حياة الأفراد ، مع القدرة على الإنجاز ومجابهة التحديات واستثمار الفرص وتخطّي الأزمات واستشراف المستقبل، كما تبنّت الأمانة الخدمات المبتكرة، وعززت قيم التشارك، وحفزت العمل الجماعي، ومكنت العاملين على مختلف المستويات عبر التدريب المستمر، كما أسهمت في قيادة التغيير والتطوير وصولاً إلى إنجاز الأهداف وفقًا للخطط الموضوعة.