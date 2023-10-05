أمانة الطائف تعزز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي والحوكمة للارتقاء بالأداء البلدي

سعت أمانة الطائف إلى تطبيق أفضل الطرق والأساليب الحديثة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والجودة في سائر قطاعات ومجالات العمل البلدي، والمضي في تطوير بيئات العمل، والارتقاء بأداء القدرات الإدارية والتنظيمية بما يُعزز ويُسهم في زيادة الإنتاجية ويتوافق مع استراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لخلق مجتمع حيوي وبناء اقتصاد يتميز بالتنوع والاستدامة، علاوة على المضي قدمًا في أعمال تحسين المشهد الحضري عبر الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.
وعنت الأمانة بتنفيذ استراتيجية الجودة والتميز المؤسسي، وتولت تطوير وتنفيذ استراتيجية الجودة ومبادراتها، وحصر وتوثيق الإجراءات البلدية، مع العمل على تطويرها وتوحيدها، واهتمت بحوكمة ومطابقة الإجراءات، ونشر وتنفيذ ثقافة الجودة والتميز في القطاع البلدي والذي يعد أهم القطاعات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالأهالي، حيث يمثل التميز المؤسسي سائر المزايا والعوامل التي تميز الأمانة، وتساعدها على تحقيق أداء عالٍ ومستدام.
إن التميز المؤسسي لأمانة الطائف رفعت من مستوى قدرتها التنافسية في مجال الخدمات التي ميزتها وساعدتها على تحقيق أداء متفوق مدعوم بالابتكار والتطوير ، والجودة المحققة لرضا العملاء، والخدمة المتميزة المقدمة للمستفيدين، وقد شاركت الأمانة في (جائزة الملك عبد العزيز للجودة) نظير سعيها إلى التطوير المستمر في أنظمتها من خلال تحقيق معايير هذه الجائزة التي تحولت إلى أداة قياس لأداء الجهات الحكومية والخاصة، وتحديد مستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين وتحقيق رضاهم، وذلك في تحدٍ جديد لصنع منظومة شاملة ومتكاملة للأداء المؤسسي المبني على الاستفادة القصوى من الموارد لتحقيق أعلى كفاءة وفاعلية ممكنة بإذن الله.
وقد برزت مساعي أمانة الطائف لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز المؤسسي بمتابعة من سعادة الأمين الذي أولى اهتمامه بتحسين الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات، إضافة إلى رفع مستوى القيادات الإدارية.
واستمرارًا لبرامج التوعية ونشر ثقافة الجودة والتميز الداخلي بين منسوبي أمانة الطائف تم تنظيم مبادرات وبرامج ومحاضرات وورش عمل ركزت على الجودة والتميز المؤسسي، وأهمية التميز للمنشآت، ودور العاملين في تعزيز التميز المؤسسي، والحوكمة في القطاع البلدي، والتعريف بأدوات الجودة والتحليل البيئي وطرق كتابة الأهداف ومؤشرات قياس الأداء، وأفضل الممارسات العالمية للجودة والتميز المؤسسي، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بالاستثمار بالعنصر البشري، وسعيها الدائم لتطوير قدرات ومهارات منسوبيها.
وجرى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي والحوكمة بين الموظفين، لتحقيق أعلى معايير التميز وصولاً إلى تطلعات المستفيدين، وكذلك تحقيق نتائج متفوقة لتنمية مستدامة بإذن الله، وتعزيز الإبداع وتسخير الابتكار، والتعلم والتحسين المستمر، وكذلك تطوير الشراكات الناجحة، والتركيز على المستفيدين، والإدارة بالعمليات، حرصًا من الأمانة على منح الموظفين أفضل الفرص لتطوير مهاراتهم، والاستفادة منها في مجال أعمالهم.
ومن أهم القيم الجوهرية للجودة التميز في الأداء، والعمل بروح الفريق، والعدالة وتكافؤ الفرص، والتفاعل وتلبية احتياجات المجتمع بما يدعم الاقتصاد الوطني.. وكانت أمانة الطائف قد فازت أخيرًا بجائزة التميز المؤسسي للإدارة العامة العربية والتي أُقيمت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وتم اختيار الأمانة لأنها اعتمدت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الذكية لتسهيل حياة الأفراد ، مع القدرة على الإنجاز ومجابهة التحديات واستثمار الفرص وتخطّي الأزمات واستشراف المستقبل، كما تبنّت الأمانة الخدمات المبتكرة، وعززت قيم التشارك، وحفزت العمل الجماعي، ومكنت العاملين على مختلف المستويات عبر التدريب المستمر، كما أسهمت في قيادة التغيير والتطوير وصولاً إلى إنجاز الأهداف وفقًا للخطط الموضوعة.
كما حصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيرًا المستوى الفضي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السادسة، عن فئة الوزارات، وتأتي الجائزة لدعم وتحفيز القطاعات العاملة في الدولة نحو تبنّي تطبيقات الجودة الشاملة؛ للوصول إلى مستوى جودة مرتفع.
علاوة على إبراز هذا الإنجاز على المستوى الوطني، لتكون هذه المنشأة مثالاً يُحتذى به في تحسين الأداء والجودة، وتمنح جائزة الملك عبدالعزيز للجودة للمنشآت في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وتشمل المؤسسات التي تمتلك سجلاً مميزًا في كفاءة الأداء، مع الأخذ بأعلى مستويات الجودة والدقة في العمل.