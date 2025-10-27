"خزامى كافيه".. برنامج غنائي جديد يفتح مساحة لصوت الشباب وإبداعهم

بدأت إذاعة خزامى تصوير برنامجها الفني الجديد "خزامى كافيه"، الذي يُعد منتجًا غنائيًا مبتكرًا يعبّر عن روح الشباب السعودي ويعكس تنوّع الهوية الموسيقية المحلية.
ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على الأصوات الشابة بأسلوب معاصر يواكب ذائقة الجمهور، من خلال إعادة تقديم الأغاني السعودية بروح متجددة، تعكس تطور المشهد الموسيقي وتنوّع عناصره.
ويقدم "خزامى كافيه" تجربة موسيقية بصرية وتفاعلية، حيث يؤدي الفنانون أعمالهم في أجواء مستوحاة من المقاهي الفنية، بما يضفي بعدًا جديدًا على الأداء ويثري تجربة المشاهدة والاستماع.
ويشارك في الموسم الأول نخبة من الفنانين السعوديين الشباب، من بينهم عبدالله المانع، أحمد علوي، سلطان خليفة، عبدالوهاب محمد، وسلطان المرشد، والذين يمثلون ملامح الجيل الجديد في الأغنية السعودية.
ويأتي هذا العمل ضمن توجه هيئة الإذاعة والتلفزيون، ممثلة في إذاعة خزامى، نحو تقديم محتوى فني نوعي يُعزز حضور الفن السعودي، ويدعم الطاقات الشابة في إطار جهودها لإثراء المشهد الثقافي والموسيقي المحلي.