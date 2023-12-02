بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. "تعليم الرياض" ينظّم "لقاء التربية الخاصة" غدًا

تنظّم الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الأحد، "لقاء الرياض للتربية الخاصة"، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، على مسرح الإدارة بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع.