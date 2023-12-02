بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. "تعليم الرياض" ينظّم "لقاء التربية الخاصة" غدًا

تنظّم الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الأحد، "لقاء الرياض للتربية الخاصة"، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، على مسرح الإدارة بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع.
وتتضمّن فعالياتُ اللقاء تنظيمَ معرض مصاحب للمناسبة في مجمع "بانوراما مول الرياض"، الساعة السابعة من مساء الأحد.
وسيشارك في اللقاء الذي يحمل شعار "متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة"؛ ثمانيةٌ من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال التربية الخاصة، بأوراق عمل تتضمّن العديدَ من الموضوعات المتعلّقة بتطوير برامج التربية الخاصة، وتفعيل واستخدام التقنيات الحديثة والشراكة المجتمعية.