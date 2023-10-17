مرات.. جمعية التنمية تحتفي بتخريج 55 متدربًا ومتدربة في برنامج تعليم السباحة الصيفي

برعاية وكيل محافظ مرات صالح بن عبدالعزيز السمحان، احتفت جمعية التنمية في المحافظة، بتخريج أكثر من ٥٥ متدربًا ومتدربة في برنامج تعليم السباحة الصيفي، بدعم وشراكة مع شركة أسمنت المدينة.
وأقيم حفل ختامي بهذه المناسبة، اشتمل على عروض للسباحة من المشاركين في المهارات التي تم التدريب عليها، تخلله عرض مهاري لأصغر سبّاح واكتشاف عدد من المواهب الشابة.
واختتم البرنامج بإقامة سباق في السباحة للناشئين وآخر للناشئات، حضره وكيل المحافظة، وسلم الجوائز للفائزين والفائزات، في حفل كرنفالي بهيج حَظِيَ بحضور جمهور كبير من آباء وأمهات المشاركين وعدد من محبي الرياضة.
وثمّن رئيس جمعية التنمية عبدالله المجلي، لوكيل المحافظة، رعاية البرنامج؛ مهنئًا الفائزين والفائزات ومقدمًا شكره إلى شركة أسمنت المدينة على دعمهم لبرامج جمعية التنمية وإلى مشرفي ومدربي النادي الصحي بالجمعية.
وقدّم "المجلي" شكره وامتنانه لمحافظ مرات، سند بن عماش آل حفيظ، على اهتمامه ومتابعته المستمرة لبرامج جمعية التنمية بالمحافظة؛ مؤكدًا أهمية الارتقاء بالبرامج التي تقدّمها الجمعية لأفراد المجتمع والمقيمين بمرات.