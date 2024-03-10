بالفيديو.. مدرسة ابتدائية تحتفي بشفاء التوأم "رائد وريان"

رسمت مدرسةُ سليمان بن يسار الابتدائية، الابتسامةَ على مُحَيَّا الطالبَيْن التوأمين بالصف الأول الابتدائي "رائد، وريان" العنزي، بحفل بهيج بعد غيابهما عن الفصول الدراسية سبعين يومًا؛ لظروفهما الصحية.