بالفيديو.. مدرسة ابتدائية تحتفي بشفاء التوأم "رائد وريان"
رسمت مدرسةُ سليمان بن يسار الابتدائية، الابتسامةَ على مُحَيَّا الطالبَيْن التوأمين بالصف الأول الابتدائي "رائد، وريان" العنزي، بحفل بهيج بعد غيابهما عن الفصول الدراسية سبعين يومًا؛ لظروفهما الصحية.
وقال مدير المدرسة حمدان الرويلي لـ"سبق": إنه تمّ التنسيق مع معلّم الصف الأول عماد القثامي، والموجه الطلابي فهد اللحيدان، ورائد النشاط المكلف عبدالله الحلافي؛ لاستقبال الطالبين أمام زملائهما بحفل يسرّهما ويبعث السعادة في نفسيهما.
وأوضح "الرويلي" أنّه في مثل هذه الحالات، حينما تستقبل الطالب بالبشاشة والكلمة الحسنة؛ يكون لها أثر طيب على نفسه ومشاعره.
وعند بوابة المدرسة غمرت التوأمَ السعادةُ والفرحة بمظاهر الاحتفال من التصفيق والمشي في الممرّ التكريمي بين معلميهما وزملائهما الطلاب.
وفي نهاية الاحتفال تمّ تقطيع الكيكة التي زُيّنت بعبارة "الحمد لله على السلامة" بمشاركة التوأم.
من جانبه قدّم والدُ الطالبين علي العنزي، شكرَه وتقديره لإدارة المدرسة والمعلمين على حسن الاستقبال والاحتفاء الجميل الذي أظهر السعادة ورسم الابتسامة على وجهَيْ ولديْه "رائد، وريان".