بشعار "العالم يهنئ السعودية".. أبراج الساعة بمكة تشارك باليوم الوطني الـ93

ومن ناحيته، هنَّأ الرئيس التنفيذي لمجمع أبراج الساعة، المهندس وليد الحارثي، العاملين كافة في الأبراج بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مؤكدًا أن هذا الوطن لا يليق به إلا القمم الشامخات، وأن السعودية نموذجٌ للرقي والأصالة وحسن الضيافة.. وهذا ما دأبت عليه بلادنا بتاريخها ومستقبلها.