"تعليم الطائف" يبحث جاهزية المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، برئاسة المدير العام الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اجتماعًا للجنة الإشرافية المعنية بتطبيق الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الأول من العام 1447هـ، وذلك ضمن جهود وزارة التعليم لتعزيز جودة الأداء وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وناقش الاجتماع جاهزية المدارس لتنفيذ الاختبارات، والتركيز على تطبيق أفضل الممارسات لضمان بيئة تعليمية محفزة ومؤشرات أداء عالية.
وأكد الدكتور الغامدي أهمية تكامل الجهود بين فرق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات تمثل فرصة لتقييم نواتج التعلم وتشخيص الفجوات التعليمية، ما يسهم في تطوير استراتيجيات التدريس، ورفع مستوى التحصيل في المواد الأساسية، وتقليص الفجوة التعليمية بين المدارس.
وفي ختام الاجتماع، تمنى الدكتور الغامدي التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات، وتحقيق أعلى الدرجات.