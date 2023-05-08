محافظ الليث يترأس اجتماع لجنة الحج ويبحث الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة

ترأس محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الاثنين، بمقر المحافظة اجتماع لجنة الحج، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية المُشاركة في أعمال حج عام 1444هـ.
وتفصيلاً، أكد محافظ الليث خلال الاجتماع أنَّ خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ عظيم ومسؤولية كبيرة، في ظل حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما توليه من تسخيرٍ لجميع الإمكانات اللازمة، ورفع الجاهزية لتحقيق أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة بما يُلائم شرف الزمان والمكان لإقامة هذه الشعيرة المُباركة.
ونوه "الزهراني" بمتابعة وتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان.
وناقش المحافظ مُجمل الاستعدادات، واطّلع على التجهيزات الخاصة بكل إدارة مُرتبطة بأعمال موسم الحج، وحثَّهم على تكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات ومضاعفة الجهود وضرورة تكاملها، وتوفير سائر الطاقات البشرية والآلية بما يكفل لضيوف الرحمن أداء عبادتهم في يُسرٍ وسكينة، فيما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.