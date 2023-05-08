محافظ الليث يترأس اجتماع لجنة الحج ويبحث الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة

وناقش المحافظ مُجمل الاستعدادات، واطّلع على التجهيزات الخاصة بكل إدارة مُرتبطة بأعمال موسم الحج، وحثَّهم على تكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات ومضاعفة الجهود وضرورة تكاملها، وتوفير سائر الطاقات البشرية والآلية بما يكفل لضيوف الرحمن أداء عبادتهم في يُسرٍ وسكينة، فيما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.