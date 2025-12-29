53 جهة حكومية تشارك بورشة "التطوع المستدام" لتعزيز العمل المؤسسي بالرياض

تواصلت أعمال ورشة "التطوع المستدام.. رؤية سعودية" في يومها الثاني بمدينة الرياض، بمشاركة 53 جهة حكومية وعدد من الجهات ذات العلاقة، ضمن جهود ترسيخ ثقافة التطوع المؤسسي وتعزيز مسارات العمل التطوعي المستدام في المملكة.
وتنظم الورشة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، وتستمر حتى 30 ديسمبر الجاري، بهدف تحويل العمل التطوعي إلى منظومة مؤسسية ذات أثر مستدام يتوافق مع مستهدفات التنمية الوطنية.
وشهدت جلسات اليوم الثاني تقديم الدكتور خالد العزب لعدد من المحاور المتخصصة، تضمنت نماذج رائدة للتطوع المستدام، وآليات قياس الأثر، وأمثلة لمشاريع قابلة للتحول إلى مبادرات تنموية، وسط تفاعل كبير من المشاركين.
واستهدفت الورشة القيادات الحكومية، والعاملين في القطاع غير الربحي، ومسؤولي التطوع في الجامعات، ورواد الفرق التطوعية، من خلال منهجية تدريبية تفاعلية تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية.
وأكدت المؤسسة المنظمة أن الورشة تمثل منصة وطنية لبناء كوادر قيادية قادرة على ابتكار وتفعيل مبادرات تطوعية مؤثرة، تسهم في خدمة المجتمع، وتعزيز مكانة التطوع كقيمة وطنية وتنموية راسخة.