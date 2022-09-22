شيخ قبيلة "بني حرب" بـ"ميسان" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني 92

بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين لمملكتنا الحبيبة، رفع الشيخ علي بن حسن المالكي، شيخ قبيلة بني حرب بني مالك بمحافظة ميسان باسمه ونيابةً عن أبناء قبيلته، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ولكل الشعب السعودي.
وعبّر "المالكي" عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يتحقق من إنجازات عظيمة للمملكة وشعبها على مختلف الأصعدة سياسيًا وتنمويًا واقتصاديًا، وانطلاق المشروعات الضخمة التي ستُسهم -إن شاء الله- في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز المكانة الدينية للمملكة، إضافة إلى رفع ترتيبها ضمن أكبر الدول الاقتصادية في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وما توفره حكومتنا الرشيدة من خدمات ودعم لا محدود في جميع المجالات لراحة المواطن والمقيم وزوار الحرمين الشريفين.
واختتم "المالكي" داعيًا الله أن يحفظ للمملكة وشعبها القيادة الرشيدة والأمن والأمان والرخاء والاستقرار.