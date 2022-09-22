شيخ قبيلة "بني حرب" بـ"ميسان" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني 92

وعبّر "المالكي" عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يتحقق من إنجازات عظيمة للمملكة وشعبها على مختلف الأصعدة سياسيًا وتنمويًا واقتصاديًا، وانطلاق المشروعات الضخمة التي ستُسهم -إن شاء الله- في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز المكانة الدينية للمملكة، إضافة إلى رفع ترتيبها ضمن أكبر الدول الاقتصادية في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وما توفره حكومتنا الرشيدة من خدمات ودعم لا محدود في جميع المجالات لراحة المواطن والمقيم وزوار الحرمين الشريفين.