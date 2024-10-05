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بمناسبة يومهم العالمي.. "مدير تعليم الطائف" يثمّن جهود وإسهامات المعلمين والمعلمات

"الغامدي": نعرف أثرهم ودورهم في بناء الإنسان والنهضة التعليمية والتربوية
بمناسبة يومهم العالمي.. "مدير تعليم الطائف" يثمّن جهود وإسهامات المعلمين والمعلمات
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وجّه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، كلمة شكر للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وقال الغامدي في كلمته: يسرني أن أعبّر باسم أسرة منظومة التعليم، والمجتمع، وأولياء الأمور، والطلاب والطالبات في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا، عن شكري وتقديري لكل معلم ومعلمة، سواء على رأس العمل أو المتقاعدين منهم؛ على ما قدموه من إسهامات وأثر في بناء الإنسان والارتقاء به، وكذلك لدورهم الكبير في النهضة التعليمية والتربوية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م.

اليوم العالمي للمعلم
مدير تعليم الطائف

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