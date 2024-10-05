بمناسبة يومهم العالمي.. "مدير تعليم الطائف" يثمّن جهود وإسهامات المعلمين والمعلمات

وقال الغامدي في كلمته: يسرني أن أعبّر باسم أسرة منظومة التعليم، والمجتمع، وأولياء الأمور، والطلاب والطالبات في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا، عن شكري وتقديري لكل معلم ومعلمة، سواء على رأس العمل أو المتقاعدين منهم؛ على ما قدموه من إسهامات وأثر في بناء الإنسان والارتقاء به، وكذلك لدورهم الكبير في النهضة التعليمية والتربوية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م.