اليوم.. انطلاق بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للكرة الطائرة الشاطئية

وأوضح مدير البطولة محمد الأسمري، أن 109 طلاب يمثلون 24 جامعة، سيشاركون في البطولة، ويقودها فنيًّا 26 حكمًا، وتقام منافساتها في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، وسيقام اليوم في جامعة جازان الاجتماعُ الفني الذي سيتم خلاله اعتماد أهلية المشاركة للجامعات واللاعبين، وقوائم المشاركين، وتحديد مباريات الأدوار التمهيدية والإقصائية وصولًا للنهائي، وتوضيح قوانين البطولة بشكل عام، وذلك بحضور منسوبي المنتخبات المشاركة.