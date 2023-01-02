مستشفى الحُرّث العام بجازان يُعلن خدمته لـ 153646 مستفيدًا في 2022

وأعرب عن شكره لكل الجهود المبذولة من منسوبي المستشفى وفخره واعتزازه بالجميع، منوهًا إلى متابعة واهتمام مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، ودعمهما المتواصل لمستشفى الحُرّث العام؛ مما أسهم في تطوير وتحسين جودة العمل.