مستشفى الحُرّث العام بجازان يُعلن خدمته لـ 153646 مستفيدًا في 2022

قدم مستشفى الحُرّث العام بمنطقة جازان، خدماته لـ 153646 مستفيدًا بمختلف أقسام المستشفى، خلال عام 2022م.
وقال مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي: إن المستشفى قدم خدماته لـ 153646 مستفيدًا خلال عام 2022م، منهم 99911 مستفيدًا تلقّوا خدماتهم بقسم الطوارئ، و39060 مستفيدًا بخدمات العيادات الخارجية، و5023 بالعيادات الافتراضية.
إضافة إلى 1327 مريضًا ومريضة تلقوا الرعاية الصحية بأقسام التنويم الداخلية.
وتابع "الحارثي" قائلًا: إن المستشفى قد أجرى خلال نفس الفترة 338 عملية، تنوعت في مختلف التخصصات العلاجية كالجراحة العامة والعظام والأنف والأذن والحنجرة والعيون والتخصصات العلاجية الأخرى.
وأجرى أكثر من 196107 فحوصات مخبرية، و19010 فحوصات إشعاعيّة، وصرف 115551 وصفة طبية، وكذا تعامل قسم الخدمة الاجتماعية مع 340 حالة.
وأشار إلى أن فريق الطب المنزلي نفذ 1917 زيارة لـ47 مستفيدًا، و9652 مستفيدًا من خدمات العلاج الطبيعي، وقدم 71948 وجبة غذائية.
وقال "الحارثي": إن المستشفى يعمل على رصد ومتابعة حالات الدخول والخروج للمرضى وتحديد الشواغر بصفة يومية، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات لجميع المرضى والمراجعين.
كما أشاد مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي، بتميز جميع العاملين بالمستشفى وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بكل مهنية.
وأعرب عن شكره لكل الجهود المبذولة من منسوبي المستشفى وفخره واعتزازه بالجميع، منوهًا إلى متابعة واهتمام مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، ودعمهما المتواصل لمستشفى الحُرّث العام؛ مما أسهم في تطوير وتحسين جودة العمل.