"تعليم ظهران الجنوب" ترفع مستوى الجاهزية استعدادًا لبداية العام الدراسي 1444هـ

وأوضح مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، خلال تفقده عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها، ومتابعة سير أعمال الصيانة والنظافة الجارية فيها، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم به الإدارة، لتهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسبًا وجاذبًا لعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، ولضمان تحقيق أعلى المخرجات التعليمية والعملية، ومعايير السلامة المدرسية، في ظل ما وفّرته القيادة الرشيدة من دعم سخي وتمكين كبير لقطاع التعليم لإعداد جيل واعد ومتعلم ومثقف من طلابنا وطالباتنا، وبمتابعة وتوجيه وزير التعليم والنائب وكافة قيادات الوزارة.