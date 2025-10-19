جامعة شقراء تطلق ملتقى الإرشاد المهني بالتعاون مع "هدف" لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل

برعاية رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، تنظم الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، ملتقى الإرشاد المهني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك لمدة يومين ابتداءً من يوم الثلاثاء 21 أكتوبر وحتى الأربعاء 22 أكتوبر 2025م، في البهو الرئيس بمقر إدارة الجامعة.