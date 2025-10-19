جامعة شقراء تطلق ملتقى الإرشاد المهني بالتعاون مع "هدف" لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل

برعاية رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، تنظم الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، ملتقى الإرشاد المهني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك لمدة يومين ابتداءً من يوم الثلاثاء 21 أكتوبر وحتى الأربعاء 22 أكتوبر 2025م، في البهو الرئيس بمقر إدارة الجامعة.
ويأتي الملتقى في إطار جهود الجامعة لدعم الطلبة والخريجين وتمكينهم من دخول سوق العمل عبر تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، وتعريفهم بمتطلبات الجهات الوظيفية وفرص التطوير المهني المستقبلية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي بأهمية الإرشاد المهني في رسم المسار العملي للطلبة والخريجين وربط تخصصاتهم وميولهم بالفرص المتاحة في سوق العمل، إلى جانب توثيق التعاون بين الجامعة والجهات الوطنية ذات العلاقة بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تخدم تطلعات رؤية المملكة 2030 في تأهيل الكفاءات الوطنية.
ويتضمن الملتقى سلسلة من ورش العمل التدريبية وجلسات الإرشاد المهني التي يقدمها مختصون من داخل الجامعة وخارجها، إضافة إلى معرض مصاحب تشارك فيه مؤسسات وجهات وطنية لعرض برامجها وفرصها الوظيفية والتدريبية.
ويستهدف الملتقى طلبة الجامعة وخريجيها وطلاب المرحلة الثانوية وأولياء الأمور والمرشدين المهنيين، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالتخطيط المبكر للمستقبل الوظيفي، وتعريف المشاركين بمتطلبات سوق العمل ومهارات التوظيف، بما يعزز جاهزية الطلبة ويؤهلهم لبناء مسارات مهنية ناجحة تسهم في تنمية المجتمع.