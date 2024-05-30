تجمع جازان الصحي يشارك بالمؤتمر العلمي الدولي للابتكار باليونان

شارك تجمع جازان الصحي، بالمؤتمر العلمي الدولي للقيادة والابتكار بجراحات الأوعية الدموية المتقدمة والقسطرة التداخلية، خلال الفترة 16-18 مايو 2024م، بجزيرة رودس بدولة اليونان.
وتميز تمثيل الفريق العلمي بقيادة قائد مسار جراحة الأوعية الدموية بالتجمع واستشاري جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية الدكتور خالد الراجحي، بتقديم ورقتي أبحاث إكلينيكية لحالة طبية معقدة لتمدد شرياني، وآخر تمدد وريدي.
وأوضح أنه تم تشخيصهما وعلاجهما بنجاح بالمراكز الطبية للتجمع، حسب أحدث التوصيات الجراحية العلمية المعتمدة.
يذكر أن اللجنة العلمية بالمؤتمر، اعتمدت خارطة الخطة العلاجية الحديثة المقدمة للحالتين كنموذج تعليمي وتدريبي، بعد تحديث البروتوكولات، وفق الوضع الصحي المتطور للحالتين.
يأتي هذا النوع من المؤتمرات السنوية لعرض خلاصة الأعمال المبتكرة بجراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية لعلاج الحالات المرضية النادرة والمعقدة.
جاء ذلك بحضور كبار المراجع العلمية الدولية بجراحات الأوعية الدموية بالجمعيات الطبية العلمية في جميع القارات الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا أستراليا والشرق الأوسط وإفريقيا وقارة آسيا.
وتعتبر الأوراق البحثية الإكلينيكية العلمية امتددًا للأعمال البحثية الطبية بالمملكة العربية السعودية.
ونشرت الأعمال البحثية والجراحية الإكلينيكية بالمجلة العلمية للمؤتمر واعتمادها مرجع للخطة الزمنية العلاجية بأمراض الأوعية الدموية.