تجمع جازان الصحي يشارك بالمؤتمر العلمي الدولي للابتكار باليونان

يذكر أن اللجنة العلمية بالمؤتمر، اعتمدت خارطة الخطة العلاجية الحديثة المقدمة للحالتين كنموذج تعليمي وتدريبي، بعد تحديث البروتوكولات، وفق الوضع الصحي المتطور للحالتين.