وكيل وزارة التعليم تزور عددًا من مدارس منطقة عسير

زارت وكيل وزارة التعليم د.عهود الفارس، اليوم الأربعاء، عددًا من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير.
والتقت "الفارس" مع عدد من منسوبي ومنسوبات وطلبة تلك المدارس، خلال الزيارة، مطّلعة على البرامج والمبادرات التعليمية التي تشهدها منظومة التعليم في "عسير".
وبحثت مع فِرق العمل سُبل تحقيق مستهدفات التعليم وفق رؤية 2030، ودور الإدارة في معالجة التحديات، والوصول إلى أفضل النتائج، والمساهمة في تجويد نواتج التعلّم.
كما تناول اللقاءُ أبرزَ العوامل المساعدة على تهيئة البيئات التعليمية الجاذبة للمعلم والطالب، والاستثمار الأمثل للموارد، إلى جانب تعزيز العلاقة التكاملية مع الأسرة؛ لدعم التعليم.