أكثر من "450" ألف مستفيد من الخدمات الصحية بالنعيرية

وأضاف "الدويش": أنه خلال العام المنصرم أجرى مركز الكلى "4076" جلسة غسيل كلوي، ونفّذ قسم الرعاية الطبية المنزلية "2740" زيارة منزلية، وأجرى قسم المختبر "43366" فحصًا مخبريًّا مختلفًا، بالإضافة إلى استقبال "14477" مريضًا بقسم الأشعة من مراجعي المستشفى، وصرف "169018" وصفة طبية، وبلغ عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية بقطاع النعيرية الصحي "101552" مراجعًا.