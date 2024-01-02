أكثر من "450" ألف مستفيد من الخدمات الصحية بالنعيرية

قدّمت الأقسامُ الطبية بمستشفى النعيرية العام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، خدماتٍ طبية متكاملة لـ"477127" مراجعًا خلال العام الماضي 2023م.
وذكر مديرُ المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية فيصل الدويش؛ أن "96263" مراجعًا تلقَّوا الخدمات الطبية اللازمة بقسم الطوارئ بمستشفى النعيرية العام، فيما استفاد "40474" مراجعًا من الخدمات التي تقدّمها العيادات الخارجية بتخصصاتها المختلفة، في حين أجرت الأقسام الداخلية بالمستشفى "681" عملية جراحية، وتمّ تنويم "4043" مريضًا بأقسام التنويم، فيما بلغ عدد الولادات "437" مولودًا.
وأضاف "الدويش": أنه خلال العام المنصرم أجرى مركز الكلى "4076" جلسة غسيل كلوي، ونفّذ قسم الرعاية الطبية المنزلية "2740" زيارة منزلية، وأجرى قسم المختبر "43366" فحصًا مخبريًّا مختلفًا، بالإضافة إلى استقبال "14477" مريضًا بقسم الأشعة من مراجعي المستشفى، وصرف "169018" وصفة طبية، وبلغ عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية بقطاع النعيرية الصحي "101552" مراجعًا.
من جهة أخرى دعم تجمعُ الشرقية الصحي مستشفى النعيرية العام بعدد من الأطباء في تخصصات: جراحة الوجه والفكين، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، كما تمت الموافقة على مشروع معمل طب الأسنان بمركز صحي العزيزية.
ولأهمية التعامل مع حالات الجلطات الدماغية أنهى قائدُ مسار قسم الأعصاب بتجمع الشرقية الصحي الدكتور بدر العنزي، تدريبَ الأطباء المعنيين بالمستشفى للتعامل مع حالات الجلطات ورفع الأشعة المقطعية لتلك الحالات من خلال مستشفى صحة الافتراضي، وتقديم التوصيات الطبية من قبل استشاريين في هذا المجال.