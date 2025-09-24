فعاليات رياضية وصحية واجتماعية تزين ختام الأنشطة الصيفية في مرات باليوم الوطني

برزت في الحفل مشاركة كشافة محافظة مرات الذين ساهموا في تنظيم الفعاليات وإبراز روح العمل الجماعي، إلى جانب مشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات من أبناء وبنات المحافظة، مما أضفى على المناسبة طابعًا وطنيًا واجتماعيًا مميزًا.