فعاليات رياضية وصحية واجتماعية تزين ختام الأنشطة الصيفية في مرات باليوم الوطني

شهدت محافظة مرات ختام الأنشطة الصيفية لنادي شركة أسمنت المدينة الصحي التابع لجمعية التنمية الأهلية، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95، حيث رعى الحفل وكيل المحافظة صالح بن عبدالعزيز السمحان، بحضور رئيس بلدية مرات عبدالملك الهويمل، وسط مشاركة رسمية ومجتمعية واسعة.
بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي، ثم ألقى رئيس جمعية التنمية الأهلية بمحافظة مرات عبدالله بن محمد المجلي كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة للاعتزاز بمنجزات الوطن وتجديد العهد على خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تلا ذلك عرض تقارير مصوّرة لأبرز منجزات النادي خلال الفترة الماضية، شملت برامج رياضية وصحية واجتماعية استهدفت مختلف الفئات العمرية، في إطار دعم جودة الحياة وتعزيز الصحة البدنية للمجتمع المحلي.
شهد الحفل تكريم الفائزين في بطولات السباحة التي حظيت بمشاركة واسعة من أبناء المحافظة وخارجها، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:
السباحة الحرة – فئة الأولاد: الأول محمد أحمد، الثاني مبارك بدر، الثالث نور الدين أحمد.
السباحة الحرة – فئة البنات: الأولى تقي السبيعي، الثانية راتيل محمد الدايل، الثالثة نوف محمد الشعلان.
سباحة الظهر (باك): الأول فواز طلال، الثاني أحمد السبيعي، الثالث ياسين أحمد.
السباحون الصغار (أقل من 5 سنوات): إليان محمد الدايل، خديجة محمد، حور محمد، عبدالعزيز محمد.
كرم الحفل منفذي البرنامج الإرشادي للتدريب على الإنقاذ والإسعاف، وهم: أخصائي التمريض موسى محمد الموسى، والدكتور محمد المعتصم أحمد من مستشفى مرات، والمدرب سليمان منصور العساف من الدفاع المدني بمحافظة مرات. كما جرى تكريم العاملين بالنادي: عبدالعزيز السفاعي، الكابتن طارق راشد، الكابتن خالد صابر، إضافة إلى تكريم مستشفى محافظة مرات لمشاركته الفاعلة في دعم الأنشطة.
شهدت الفعالية أيضًا تدشين تحديث قاعدة بيانات الأسر المنتجة عبر تطبيق محافظة مرات من قِبل وكيل المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأسر وتمكينها اقتصاديًا.
برزت في الحفل مشاركة كشافة محافظة مرات الذين ساهموا في تنظيم الفعاليات وإبراز روح العمل الجماعي، إلى جانب مشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات من أبناء وبنات المحافظة، مما أضفى على المناسبة طابعًا وطنيًا واجتماعيًا مميزًا.
من جهته، أعرب وكيل محافظة مرات صالح السمحان عن اعتزازه بما يقدمه النادي من جهود في خدمة شباب وأهالي المحافظة، مؤكدًا أن هذه البرامج والأنشطة تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الرياضة المجتمعية ودعم مشاركة القطاع الأهلي في التنمية.
اختتمت الفعالية وسط أجواء وطنية جسدت روح الفخر والانتماء، حيث رفع الحضور التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، سائلين الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار تحت شعار هذا العام: "عزنا بطبعنا".