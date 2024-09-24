"القرني" يُدشِّن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ94 لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة

دشَّن مرعي بن سعد القرني، المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ٩٤.
ويأتي هذا التدشين إعلانًا لانطلاقة الاحتفاء باليوم الوطني للمنشآت التدريبية كافة بمنطقة مكة المكرمة.
وأكد مرعي القرني أن هذا الاحتفاء يهدف إلى تعزيز الانتماء والفخر الوطني، والاعتزاز بتاريخ وإنجازات المملكة العربية السعودية بدءًا من توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز وصولاً إلى الحاضر المجيد.
وأشاد "القرني" بالتقدم الذي حظي به التدريب التقني والمهني، الذي ساهم في دفع عجلة التنمية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن الاحتفالية تضمنت برامج مميزة عدة، ابتداء بمسيرة اليوم الوطني، وتحية العَلَم، ولقاء شعري (تقني سعودي بكل فخر)، وصاحب ذلك معرض المنتجات الوطنية بأيدٍ سعودية.
وأوضح "القرني" أن هناك العديد من المبادرات والفعاليات التدريبية المتنوعة للمنشآت التدريبية، منها: دورات تدريبية وورش عمل مجانية، ومبادرات للحفاظ على البيئة كزراعة الشتلات وتنظيف المتنزهات، ومبادرات تطوعية في صيانة ودهانات المساجد والحدائق العامة، وصيانة السيارات وأجهزة الحاسب الآلي، ومحاضرات وأمسيات ثقافية، والعديد من المبادرات والفعاليات.