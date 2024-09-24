"القرني" يُدشِّن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ94 لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة

وأوضح "القرني" أن هناك العديد من المبادرات والفعاليات التدريبية المتنوعة للمنشآت التدريبية، منها: دورات تدريبية وورش عمل مجانية، ومبادرات للحفاظ على البيئة كزراعة الشتلات وتنظيف المتنزهات، ومبادرات تطوعية في صيانة ودهانات المساجد والحدائق العامة، وصيانة السيارات وأجهزة الحاسب الآلي، ومحاضرات وأمسيات ثقافية، والعديد من المبادرات والفعاليات.