قافلة صحية لفحص مرضى العيون المحتاجين وعلاجها بالمجان بالمظيلف

وأشاد "الخيري" باستضافة المستشفى، والتسهيلات التي وجدتها المجموعة، والتعاون مع الشؤون الصحية بالقنفذة والتجمع الصحي بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة هي أحد البرامج الوطنية المجتمعية التي تضافرت فيها جهود القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، ممثلاً بوزارة الصحة ومجموعة عناية الخبراء الطبية، ومنصة إحسان، وجمعية لا بأس الصحية، وجمعية غراس.. نحو تحقيق المضامين الاجتماعية لرؤية 2030، التي تسهم في تحسين جودة الحياة، والواقع الصحي والاجتماعي والمعيشي للمراجعين والمحتاجين، على حد سواء.