قافلة صحية لفحص مرضى العيون المحتاجين وعلاجها بالمجان بالمظيلف

دشَّن مدير مستشفى المظيلف العام، الإخصائي يحيي عقيل الخيري، أولى مراحل قافلة مجموعة عناية الخبراء الطبية لفحص العيون مجانًا، التي استضافها المستشفى مؤخرًا، بإشراف الشؤون الصحية بالقنفذة، والتجمع الصحي بمكة، ورعاية منصة إحسان، وبالتعاون مع جمعية لا بأس الصحية "نبض حياة"، وجمعية غراس الخيرية.
واستهدفت القافلة الكشف المجاني لعيون المرضى المحتاجين، وعلاجها عبر عيادة عيون متنقلة ومهيأة.
وأوضح المشرف العام على القافلة استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور علي بن محمد الخيري، أن القافلة سعت لتلبية احتياجات أكثر من 240 مستفيدًا من المراجعين المحتاجين للكشوفات الأولية والعلاجية المجانية للعيون عبر استخدام أحدث الأجهزة للكشف عن أمراض الماء الأبيض، والماء الأزرق (الجلوكوما)، واعتلال الشبكية بالسكري، وأمراض عيون الأطفال والعيوب الانكسارية.. مشيرًا إلى أن القافلة شهدت مشاركة 4 أطباء و6 مساعدين، وعدد من الكوادر الإدارية.
وأشاد "الخيري" باستضافة المستشفى، والتسهيلات التي وجدتها المجموعة، والتعاون مع الشؤون الصحية بالقنفذة والتجمع الصحي بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة هي أحد البرامج الوطنية المجتمعية التي تضافرت فيها جهود القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، ممثلاً بوزارة الصحة ومجموعة عناية الخبراء الطبية، ومنصة إحسان، وجمعية لا بأس الصحية، وجمعية غراس.. نحو تحقيق المضامين الاجتماعية لرؤية 2030، التي تسهم في تحسين جودة الحياة، والواقع الصحي والاجتماعي والمعيشي للمراجعين والمحتاجين، على حد سواء.