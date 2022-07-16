"غرفة المجمعة" تطلق جائزتها لريادة الأعمال

أطلقت الغرفة التجارية بالمجمعة، أمس الجمعة، جائزة المجمعة لريادة الأعمال؛ لتشجيع الشباب الرياديين الذين يعتمدون على سواعدهم بخبرات ذاتية؛ باعتبارهم ثروة هامة تستحق الدعم والاستمرارية.
ويتوافق ذلك مع أهداف الغرفة بتحفيز رواد الأعمال وتهيئة البيئة المناسبة لهم؛ بهدف المشاركة في دفع عجلة التنمية اقتصاديًّا.
وقال رئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن محمد الحيدري: إن الجائزة تأتي انطلاقًا من حرص محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، على تسليط الضوء على الشباب الرياديين من الجنسين، ودعمهم في بدايتهم، والارتقاء بمنشآتهم وتطويرها، وتذليل الصعاب التي تواجههم؛ علاوة على ترسيخ ثقافة العمل الحر.
وأضاف: "تهتم الجائزة بخمسة فروع هي المجال التقني والتجاري والحرفي والصناعي والخدمي".
وأشار "الحيدري" إلى وجود معايير محددة مثل فكرة المشروع، والتمويل، والتوطين، وشمولية التطوير، وآلية التنفيذ، والجودة؛ علاوة على مراحل ولجان التحكيم والتقييم والتي تضم نخبة من المختصين.