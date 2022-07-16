"غرفة المجمعة" تطلق جائزتها لريادة الأعمال

وقال رئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن محمد الحيدري: إن الجائزة تأتي انطلاقًا من حرص محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، على تسليط الضوء على الشباب الرياديين من الجنسين، ودعمهم في بدايتهم، والارتقاء بمنشآتهم وتطويرها، وتذليل الصعاب التي تواجههم؛ علاوة على ترسيخ ثقافة العمل الحر.