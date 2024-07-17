"تعليم الطائف" يطلق نظام الدعم الموحد في مرحلته الأولى

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف نظام الدعم الموحد في مرحلته الأولى التي تستهدف في المجالات التالية (الخدمات المشتركة، خدمات المباني، الأمن والسلامة، خدمات التقنية).