"تعليم الطائف" يطلق نظام الدعم الموحد في مرحلته الأولى

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف نظام الدعم الموحد في مرحلته الأولى التي تستهدف في المجالات التالية (الخدمات المشتركة، خدمات المباني، الأمن والسلامة، خدمات التقنية).
يأتي ذلك في إطار العمل على تسهيل طلب الخدمات، ورفع مستوى جودتها.
وأكد المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي أن الدعم الموحد هو نظام مقدم من قِبل الوزارة لجميع المستفيدين لرفع طلبات الدعم والبلاغات ومراقبة الأداء والرفع من مستوى الجودة.
وأضاف: يتميز النظام بتوحيد قنوات الدعم الفني لمختلف قطاعات التعليم ضمن منظومة واحدة ورقم اتصال موحد.
وأوضح أن الخدمات المقدمة تشمل الخدمات المشتركة وخدمات المباني والأمن والسلامة وخدمات التقنية.
وقد نشرت الإدارة عبر حسابها في منصة x بوستات ومقاطع فيديو لنشر ثقافة النظام في المجتمع التعليمي.