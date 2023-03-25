"سقيا الماء" تفتتح معرضها الثالث بـ"سويدي الرياض".. والخير متاح للجميع

وتتجلى أهمية صدقة الماء في أن الماء تظهر قيمته وحاجة الناس إليه في كل وقت، وهو عنصر أساسي للبقاء على قيد الحياة، فمن بذله ومنحه للناس كان باذلاً لشيء فيه حياة الناس.