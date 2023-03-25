"سقيا الماء" تفتتح معرضها الثالث بـ"سويدي الرياض".. والخير متاح للجميع

افتتحت جمعية "سقيا الماء" بمنطقة الرياض، معرضها الثالث بحي السويدي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب وأعضاء مجلس الإدارة.
ويهدف المعرض للتعريف بأنشطة الجمعية وتقديم المياه للمبردة لتوزيعها على المقابر والأماكن العامة، وفتح باب الخير أمام أفراد المجتمع للمشاركة في هذا المشروع المبارك .
ويعتبر سقيا الماء من أفضل الصدقات التي يتم تقديمها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفضل الصدقة سقي الماء).
وتتجلى أهمية صدقة الماء في أن الماء تظهر قيمته وحاجة الناس إليه في كل وقت، وهو عنصر أساسي للبقاء على قيد الحياة، فمن بذله ومنحه للناس كان باذلاً لشيء فيه حياة الناس.
جدير بالذكر أن المعرض توجد به ثلاجة مركزية تخدم سقيا الماء بتوفير المياه المبردة للمستشفيات والمساجد والمقابر، وذلك بمساعدة المحسنين والخيرين، ابتغاء الأجر والمثوبة من الله.
وتتيح جمعية سقيا الماء التواصل مع المتبرعين والمستفيدين من خلال المتجر الإلكتروني ، والذي يتضمّن مشاريع الجمعية، إضافة إلى إمكانية وآلية التبرّع للجمعية.