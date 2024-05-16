"جامعة الملك سعود" تكرم طلابها وطالباتها الأكثر تميزاً

بعد ذلك ألقى وكيل العمادة لشؤون الطلاب الدكتور مخلد العنزي كلمة قال فيها إنه تم اختيار المكرمين وفقاً لعدد من المعايير وهي: أن المعدل التراكمي للطالب 5 من 5، ونسبة الغياب عن المحاضرات أقل من 3% وألا يكون قد ارتكب أياً من المخالفات لدى لجنة النظام بالعمادة، وكذلك احترام الطالب لأنظمة الجامعة الأمنية والمرورية بحيث لا يوجد للطالب أي نوع من أنواع المخالفة بهذا الخصوص، علاوة على احترامه لأنظمة الجامعة من الناحية السلوكية بحيث لا يوجد للطالب أي مخالفة لدى وحدة الإرشاد الطلابي بهذا الخصوص من ناحية الالتزام بالسلوك والزي والمظهر اللائق.