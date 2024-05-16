"جامعة الملك سعود" تكرم طلابها وطالباتها الأكثر تميزاً

كرمت عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود اليوم الخميس، الطلاب والطالبات الأكثر تميزاً وفق معايير العمادة ضمن مبادرة "الالتزام حياة"، وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب والطالبات.
وأكد عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي أن الطلبة المكرمين جميعهم متفوقون ومن الحاصلين على المعدل التراكمي كاملاً، بالإضافة إلى انضباطهم المتميز بين زملائهم، معبراً عن فخره وزملائه بتكريم هذه النخبة من الطلبة المتميزين.
وقال الدكتور الجريوي: ونحن نحتفل اليوم بتكريم طلبتنا المتميزين لنتقدم بالشكر والتقدير لأسرهم الذين كان لهم الفضل بعد توفيق الله في تحقيقهم للتميز، فهنيئاً للجميع بهذا التميز الذي تنشده العمادة وذلك سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030.
بعد ذلك ألقى وكيل العمادة لشؤون الطلاب الدكتور مخلد العنزي كلمة قال فيها إنه تم اختيار المكرمين وفقاً لعدد من المعايير وهي: أن المعدل التراكمي للطالب 5 من 5، ونسبة الغياب عن المحاضرات أقل من 3% وألا يكون قد ارتكب أياً من المخالفات لدى لجنة النظام بالعمادة، وكذلك احترام الطالب لأنظمة الجامعة الأمنية والمرورية بحيث لا يوجد للطالب أي نوع من أنواع المخالفة بهذا الخصوص، علاوة على احترامه لأنظمة الجامعة من الناحية السلوكية بحيث لا يوجد للطالب أي مخالفة لدى وحدة الإرشاد الطلابي بهذا الخصوص من ناحية الالتزام بالسلوك والزي والمظهر اللائق.
من جهته قال المشرف على وحدة شؤون الطلاب د. ناصر بن مطلب، إن مبادرة "الالتزام حياة" في جامعة الملك سعود جاءت انطلاقاً من حرص الجامعة، ممثلة في عمادة السنة الأولى المشتركة، على تحفيز الطلبة على التميز العلمي والسلوكي حيث أقامت وكالة شؤون الطلاب بالعمادة ممثلة في وحدة شؤون الطلاب حفل تكريم الطلبة المتميزين علمياً وسلوكياً تحت مظلة مبادرة (الالتزام حياة) للعام العاشر على التوالي.
وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتميزين بحضور أولياء أمورهم، فيما حضر الحفل منسوبو العمادة وأولياء أمور الطلبة المحتفى بهم.