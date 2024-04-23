"جامعة الملك سعود" تعقد ورشةَ عمل حول "دور الذكاء الاصطناعي في القطاع غير الربحي"

وتمثل هذه الورشة، نقطة انطلاق مهمة لتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات غير الربحية، وتعزيز البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستكون لها تأثير إيجابي على المجتمع من خلال تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات.