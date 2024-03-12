منشآت التدريب التقني بالرياض تتصدر توفير الفرص الوظيفية 2023

حققت المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض، مراكز متقدمة في إحصائية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمنشآت الأعلى، توفيرًا لعدد الفرص الوظيفية على مستوى المملكة لعام 2023، للعام الثاني على التوالي.