منشآت التدريب التقني بالرياض تتصدر توفير الفرص الوظيفية 2023

حققت المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض، مراكز متقدمة في إحصائية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمنشآت الأعلى، توفيرًا لعدد الفرص الوظيفية على مستوى المملكة لعام 2023، للعام الثاني على التوالي.
وتجاوز مجموع الفرص 25600 فرصة وظيفية للخريجين والخريجات، بمختلف التخصصات التقنية والمهنية.
وأتت الكلية التقنية بالرياض في المرتبة الأولى بفئة الكليات التقنية للبنين على مستوى المملكة بـ 19128 فرصة وظيفية.
وسجلت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، المركز الأول على مستوى الكليات التقنية للبنات بالمملكة، بما يعادل 3169 فرصة وظيفية.
وجاء المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض، ثانيًا على مستوى المعاهد الصناعية الثانوية بالمملكة، بما يتجاوز 3300 فرصة وظيفية.
من جانبه قدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن الحامد، شكره لكل المنشآت التدريبية على جهودهم المبذولة في توفير فرص وظيفية للخريجين والخريجات.
وأكد "الحامد"، أهمية هذا الأمر كأحد مؤشرات تحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وأحد معايير نجاح البرامج الوطنية التي ترمي إلى إشراك أبناء وبنات الوطن في نهضته والإسهام المباشر في الاقتصاد الوطني من خلال الالتحاق بسوق العمل، تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الحكيمة -رعاها الله-.