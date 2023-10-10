"مبادر" تُطلق فعاليات "كلنا نقدرك" لتكريم "1200" معلم ومعلمة.. الخميس

وبيّن أنه سيتم يوميًّا وبالشراكة مع إدارة التعليم بمحافظة جدة، تكريم "200" معلم ومعلمة، وبمجموع "1200" معلم ومعلمة خلال فترة تنفيذ الفعاليات، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، ومن ثم استئنافها مرة أخرى، بدءًا من الخميس الذي يليه، ولمدة ثلاثة أيام أيضًا.