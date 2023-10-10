"مبادر" تُطلق فعاليات "كلنا نقدرك" لتكريم "1200" معلم ومعلمة.. الخميس

تنظّم جمعيةُ المبادرات المتميزة "مبادر"، مجموعةً من الفعاليات الجماهيرية، الخميس المقبل، في أحد أكبر مراكز التسوّق بمحافظة جدة.
وقال المشرف العام على مبادرة الفعاليات عضو مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة، فوزي النهدي: إنه إيمانًا من الجمعية بالمسؤولية الاجتماعية لصناعة الوعي لدى المجتمع ورفع منسوب التقدير للمعلمين والمعلمات، وبهدف إشراك المجتمع في ذلك؛ فقد برزت فكرة فعاليات "كلنا نقدرك" الجماهيرية.
وأضاف: أن الفعاليات نسعى من خلالها إلى نشر ثقافة تقدير المعلمين ولفت الانتباه إلى أدوارهم الجليلة في تعليم أبنائنا وتطويرهم، وتعزيز قيمة الشكر والتقدير لهم، ليكون شعار "كلنا نقدرك"، مناسبة خاصة بأهالي جدة؛ عرفانًا منهم بدور المعلمين والمعلمات، وكذلك إبراز دور المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص وتفاعلها مع المبادرات المجتمعية.
وتابع "النهدي": حرصنا عند اختيار الفعاليات على أن تكون المشاركة فيها متاحة لمختلف المراحل العمرية لتصل رسالة الشكر والتقدير من جميع فئات المجتمع لهذا المعلم النبيل.
وأشار إلى أن فعاليات "كلنا نقدرك" الجماهيرية تضمّ عددًا من الأركان والأنشطة المتنوعة؛ منها ركن خاص بالرسم والتلوين، وكذلك لوحة تعبيرية يشارك في تنفيذها زوار الفعاليات، ومجموعة من ألعاب البازل التي يقوم الأطفال فيها بتكوين شعار "كلنا نقدرك"، وفرقة موسيقية تعزف الألحان الوطنية، إضافة إلى سحوبات مميزة.
ولفت إلى أن بدء الفعاليات سيكون من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساء.
كما أشار "النهدي" إلى مجموعة المسابقات التي أُطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، كمسابقتَيْ "سلسلة عظماء" و"عبر"، والتي خصص لها جوائز مادية وعينية قيمة.
وبيّن أنه سيتم يوميًّا وبالشراكة مع إدارة التعليم بمحافظة جدة، تكريم "200" معلم ومعلمة، وبمجموع "1200" معلم ومعلمة خلال فترة تنفيذ الفعاليات، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، ومن ثم استئنافها مرة أخرى، بدءًا من الخميس الذي يليه، ولمدة ثلاثة أيام أيضًا.
وواصل قائلًا: إن إعلان مقرات إقامة الفعاليات سيكون من خلال حسابات التواصل الخاصة بالجمعية.
يذكر أن محافظة جدة قد شهدت قبل أيام عدة حضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ومسؤولين ووجهاء جدة وأعيانها؛ تكريمًا واحتفالًا مميزًا بالمعلمين والمعلمات المتميزين والفائزين بجائزة جدة للمعلم المتميز "كلنا نقدرك"، في نسختها العاشرة البالغة مليون ريال سعودي.