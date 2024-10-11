ضمن مبادرة "الشريعة والحياة".. "تعليم جازان" تُنظِّم محاضرة حول "طاعة ولي الأمر"

وأوضح ملهي بن حسن عقدي، المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، أن مبادرة "الشريعة والحياة" تسعى لتعزيز قيم الولاء والسمع والطاعة لولاة الأمر -حفظهم الله- انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها، مشيرًا إلى أن إدارة تعليم جازان، بدعم ومتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، تسعى دائمًا إلى غرس تلك القيم السامية في نفوس الطلاب والطالبات عبر العديد من الفعاليات والبرامج التي تُنفَّذ في المدارس، وإتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن مشاعرهم الصادقة للقيادة الرشيدة، والاعتزاز بمنجزات الوطن.. مشيدًا بجهود قسم الوعي الفكري التي أسهمت في توعية الطلبة، وعززت الولاء للدين، ثم لولاة الأمر، والانتماء للوطن، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، والوقاية من الفكر المتطرف في المجتمع التعليمي.