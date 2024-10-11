ضمن مبادرة "الشريعة والحياة".. "تعليم جازان" تُنظِّم محاضرة حول "طاعة ولي الأمر"

نظَّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس الخميس، بالتعاون مع فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، ضمن مبادرة "الشريعة والحياة"، محاضرة على مسرح الإدارة بعنوان "الشريعة وطاعة ولي الأمر".
وفي التفاصيل، استعرضت المحاضرة التي قدَّمها مفوض الإفتاء بمنطقة جازان، الشيخ محمد شامي شيبه، منهج أهل السنة والجماعة في طاعة ولي الأمر، وأبرز ضوابطها وآدابها، وما يترتب عليها من مصالح للمجتمع.. مؤكدًا وجوب السمع والطاعة، اللذين نص عليهما القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-، وأقوال علماء المسلمين - رحمهم الله -.
كما تحدث عن مفاسد عدم الطاعة، والفتن التي تقع بالخروج على ولي الأمر.
وأوضح ملهي بن حسن عقدي، المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، أن مبادرة "الشريعة والحياة" تسعى لتعزيز قيم الولاء والسمع والطاعة لولاة الأمر -حفظهم الله- انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها، مشيرًا إلى أن إدارة تعليم جازان، بدعم ومتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، تسعى دائمًا إلى غرس تلك القيم السامية في نفوس الطلاب والطالبات عبر العديد من الفعاليات والبرامج التي تُنفَّذ في المدارس، وإتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن مشاعرهم الصادقة للقيادة الرشيدة، والاعتزاز بمنجزات الوطن.. مشيدًا بجهود قسم الوعي الفكري التي أسهمت في توعية الطلبة، وعززت الولاء للدين، ثم لولاة الأمر، والانتماء للوطن، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، والوقاية من الفكر المتطرف في المجتمع التعليمي.
وشهدت المحاضرة حضور مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالله حمدي، وعدد من القيادات التعليمية وطلاب وطالبات المدارس.