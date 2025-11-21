جامعة شقراء تختتم برنامجًا توعويًا تزامنًا مع اليوم الدولي للتسامح

اختتمت جامعة شقراء برنامجها التوعوي "تسامح" الذي نظمته وحدة التوعية الفكرية على مدى يومين، بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح 2025م، وذلك بهدف نشر قيم التسامح وترسيخها، وتعزيز منهج الاعتدال والتعايش داخل المجتمع الجامعي.
وتضمّن البرنامج ثلاث محاضرات توعوية؛ جاءت الأولى بعنوان "قيم التسامح في القرآن الكريم والسنة النبوية" على مسرح كلية الشريعة والحقوق بشقراء، فيما أقيمت الثانية بعنوان "دور التسامح في حماية المجتمعات من التطرف والكراهية" على مسرح كلية التمريض بالدوادمي، أما الثالثة فكانت بعنوان "أثر التسامح في تعزيز التلاحم الوطني" على مسرح كلية إدارة الأعمال بعفيف.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الجامعة المستمرة في نشر الوعي وتعزيز القيم الوطنية، من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تستهدف الطلاب والكوادر الأكاديمية، وتسهم في بناء بيئة جامعية قائمة على الاحترام والتعايش وقبول الآخر.