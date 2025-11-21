جامعة شقراء تختتم برنامجًا توعويًا تزامنًا مع اليوم الدولي للتسامح

وتضمّن البرنامج ثلاث محاضرات توعوية؛ جاءت الأولى بعنوان "قيم التسامح في القرآن الكريم والسنة النبوية" على مسرح كلية الشريعة والحقوق بشقراء، فيما أقيمت الثانية بعنوان "دور التسامح في حماية المجتمعات من التطرف والكراهية" على مسرح كلية التمريض بالدوادمي، أما الثالثة فكانت بعنوان "أثر التسامح في تعزيز التلاحم الوطني" على مسرح كلية إدارة الأعمال بعفيف.