"رئيس نادي عكاظ الرياضي": لا نفكر في الدمج مع "وج" ولن نفرط في أي لاعب للأندية الكبيرة

استعرض رئيس نادي عكاظ بالطائف، شاكر العصيمي، استراتيجيته التطويرية القادمة والتي تتكون من 6 محاور؛ أبرزها: غرس الولاء في نفوس اللاعبين والمنتسبين في الجهازين الفني والإداري والجماهير، ورفع مستويات الأداء، وتحقيق النتائج القوية، وتخصيص حساب استثماري سيتم اعتماده لأول مرة؛ إيمانًا بأهمية ذلك؛ مشيرًا إلى أن الاستثمار في السابق كان صفرًا، وتم رفع الرياضات المختلفة إلى 30 لعبة.
واستبعد "العصيمي" خلال لقائه بفرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة، فكرة دمج نادي عكاظ مع "وج"، وعدم التفريط في أي لاعب للأندية الكبيرة؛ مؤكدًا أن عكاظ حقق ميداليات ذهبية في عدد من الألعاب مثل سلاح الشيش، واختراق الضاحية، والمبارزة، وغيرها، إضافة لحضور الرياضات النسائية بقوة كالمسبح والتنس.
وبدأ اللقاء بكلمة مدير فرع هيئة الصحفيين عطاالله بن مسفر الجعيد رحّب فيها بالضيف وأعضاء مجلس إدارته والحضور من أكاديميين وإعلاميين ومهتمين.
وأجاب "العصيمي" على جميع المداخلات حول تقوية الحضور الإعلامي للنادي، والتعاون مع الأكاديميات الرياضية بالطائف وبرامج اكتشاف المواهب في المدارس وما يرتبط بالعضويات؛ معلنًا أنه سيتم إضافة ثلاثة ألعاب جديدة، منها كرة قدم الصالات، والرماية، معولًا على دعم رجال الأعمال وأبناء المحافظة.
يُذكر أن نادي عكاظ خاض تصفيات دوري الدرجة الرابعة مع نادي المخواة، وفاز بنتيجة ١/ صفر؛ ليتبقى له ثلاثة لقاءات ليصل إلى دوري الـ32، وسيكون اللقاء الثاني في الدوري مع نادي الحجاز يوم الجمعة القادم.