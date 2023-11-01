"رئيس نادي عكاظ الرياضي": لا نفكر في الدمج مع "وج" ولن نفرط في أي لاعب للأندية الكبيرة

استعرض رئيس نادي عكاظ بالطائف، شاكر العصيمي، استراتيجيته التطويرية القادمة والتي تتكون من 6 محاور؛ أبرزها: غرس الولاء في نفوس اللاعبين والمنتسبين في الجهازين الفني والإداري والجماهير، ورفع مستويات الأداء، وتحقيق النتائج القوية، وتخصيص حساب استثماري سيتم اعتماده لأول مرة؛ إيمانًا بأهمية ذلك؛ مشيرًا إلى أن الاستثمار في السابق كان صفرًا، وتم رفع الرياضات المختلفة إلى 30 لعبة.