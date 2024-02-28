نائب أمير الشرقية يدشن مبادرة "يوم لهيئة حقوق الإنسان"

دشن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من مبادرة "يوم لهيئة حقوق الإنسان".
وأكد الأمير "سعود" حرص القيادة -رعاها الله- على حقوق الإنسان، تماشيًا مع تعاليم الدين الإسلامي الذي يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه في جميع مناحي الحياة.
وقالت مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي: إن هذه المبادرة انطلقت تماشيًا مع أهداف الهيئة التي تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد مجتمع وطننا الغالي.
وأضافت: نؤمن بأن تكاتف الجهات في الشرقية وتعاونها هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف، لذا نشأت مبادرة "يوم لهيئة حقوق الإنسان" الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أكبر شريحة ممكنة في المنطقة.
وأشارت إلى أن المبادرة تنفذ على مراحل عدة، بدعم وتشريف من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة من رئيس الهيئة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.
وقالت "البواردي": إن المرحلة الأولى من المبادرة اشتملت على 23 جهة حكومية، وأثمرت ولله الحمد، عن استفادة 3 آلاف شخص، ما بين موظفين للجهات المنفذة بها المبادرة وزائرين لها.
وتابعت: اليوم نتشرف جميعًا برعاية كريمة من نائب أمير المنطقة الشرقية، ودعمه لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف 22 جهة، ما بين حكومية وقطاع خاص وجهات غير ربحية، راجين من الله عز وجل، التوفيق والنجاح.
ثم كرم نائب أمير المنطقة الشرقية الجهات الداعمة والمشاركة في النسختين الأولى والثانية للمبادرة.