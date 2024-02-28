نائب أمير الشرقية يدشن مبادرة "يوم لهيئة حقوق الإنسان"

وقالت "البواردي": إن المرحلة الأولى من المبادرة اشتملت على 23 جهة حكومية، وأثمرت ولله الحمد، عن استفادة 3 آلاف شخص، ما بين موظفين للجهات المنفذة بها المبادرة وزائرين لها.