مؤسسة الأمير محمد بن فهد تُعرّف بمبادراتها في مؤتمر التوحّد 2025 بالظهران

في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات المستفيدة، شاركت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، اليوم، في مؤتمر ومعرض التوحّد الدولي 2025 بنسخته الثانية، والذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مركز الظهران للمعارض "إكسبو"، بمشاركة نخبة من المتخصصين والجهات المعنية بدعم وتمكين ذوي اضطراب طيف التوحّد.
وهدفت مشاركة المؤسسة إلى التعريف بمبادراتها وبرامجها ذات البعد الإنساني، حيث قدّم فريق المؤسسة عبر جناحه الرسمي عرضًا تعريفيًّا شاملاً اشتمل على نبذة عن المؤسسة، وبرامجها التنموية، وخدماتها الإنسانية، إلى جانب استعراض منجزاتها ومشروعاتها المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين المستفيدين.
وشهد جناح المؤسسة تفاعلًا واسعًا من الزوار، الذين عبّروا عن تقديرهم لجهودها في خدمة المجتمع، لاسيما من خلال مبادرات مركز "رؤية للإعاقة البصرية" وبرنامج "بسمة حياة".
وأكد مدير إدارة البرامج بالمؤسسة، الأستاذ صالح الشمراني، أن المشاركة جاءت بهدف إبراز الجهود الإنسانية واستعراض البرامج والأنشطة النوعية التي تستهدف الفئات المستفيدة، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على تطوير مشاريعها بما يعزز من جودة حياة المستفيدين.