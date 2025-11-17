مؤسسة الأمير محمد بن فهد تُعرّف بمبادراتها في مؤتمر التوحّد 2025 بالظهران

وهدفت مشاركة المؤسسة إلى التعريف بمبادراتها وبرامجها ذات البعد الإنساني، حيث قدّم فريق المؤسسة عبر جناحه الرسمي عرضًا تعريفيًّا شاملاً اشتمل على نبذة عن المؤسسة، وبرامجها التنموية، وخدماتها الإنسانية، إلى جانب استعراض منجزاتها ومشروعاتها المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين المستفيدين.