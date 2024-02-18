جامعة شقراء تناقش دور الأمن الفكري في تعزيز الانتماء الوطني

نظمت جامعة شقراء، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية، الأربعاء الماضي، محاضرة بعنوان "دور الأمن الفكري في تعزيز الأمن والانتماء الوطني"، قدمها أمين مجلس أمناء مركز الحماية الفكرية العميد الركن عبدالله بن هادي الهاجري.
جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة، الدكتور علي بن محمد السيف، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وعدد من طلاب وطالبات كليات الجامعة.
وتضمنت المحاضرة، عددًا من المحاور أبرزها: تسليط الضوء على نعمة الأمن التي أنعم الله، بها على هذه البلاد، والتعريف بالأمن الفكري ومفهومه، وضرورة سلامة فكر الفرد من الانحراف والخروج عن منهج الوسطية والاعتدال، من خلال الاستشهاد بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وتناولت الكشف عن أبرز ضوابط الأمن الفكري المنبثقة من الدين الحنيف، والتي تعنى بالمحافظة على ثقافة المجتمع وأصالته، والحرص على أخذ المعلومة من المصادر الصحيحة.
كما تعرف الحضور على أهمية الأمن الفكري في التصدي للجريمة، ومساهمته في تحقيق التعايش بين الناس وحماية الشباب من الانجراف نحو الأفكار المنحرفة والمتطرفة.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، والتي تهدف إلى تعزيز دور الطالب الجامعي في تحقيق الولاء للوطن والمحافظة على مكتسباته ونشر قيم الوسطية والاعتدال وإشاعة ثقافة الحوار البناء، والتوعية بحقيقة العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح.