جامعة شقراء تناقش دور الأمن الفكري في تعزيز الانتماء الوطني

وتضمنت المحاضرة، عددًا من المحاور أبرزها: تسليط الضوء على نعمة الأمن التي أنعم الله، بها على هذه البلاد، والتعريف بالأمن الفكري ومفهومه، وضرورة سلامة فكر الفرد من الانحراف والخروج عن منهج الوسطية والاعتدال، من خلال الاستشهاد بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.