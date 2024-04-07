45 ألف وجبة إفطار صائم توزعها "جمعية حقال" بالمسجد الحرام

من جانب آخر قال المتحدث الرسمي لجمعية البر الخيرية بمركز حقال عضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالرحمن الجميعي: إن المشروعات تنوعت بين توزيع سلال غذائية وعبوات مياه صحية وتمور، كما نفذت الجمعية برنامج "تفريج كربة" الذي يستهدف مساعدة الأسر في معالجة الظروف الطارئة بالإضافة إلى برنامج برامج مستلزمات الأطفال الرضع.