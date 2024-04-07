45 ألف وجبة إفطار صائم توزعها "جمعية حقال" بالمسجد الحرام

أسهمت جمعية البر الخيرية بمركز حقال بمنطقة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في تفطير الصائمين من زوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة، في توفير 45.000 وجبة إفطار صائم.
ونفذت الجمعية، عددًا من المشروعات خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ ، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.300.000 ريال سعودي.
من جانب آخر قال المتحدث الرسمي لجمعية البر الخيرية بمركز حقال عضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالرحمن الجميعي: إن المشروعات تنوعت بين توزيع سلال غذائية وعبوات مياه صحية وتمور، كما نفذت الجمعية برنامج "تفريج كربة" الذي يستهدف مساعدة الأسر في معالجة الظروف الطارئة بالإضافة إلى برنامج برامج مستلزمات الأطفال الرضع.
وأضاف: شارك في تنفيذ المشروعات جميع منسوبي الجمعية والفريق التطوعي بعدد يصل إلى 200 ساعة تطوعية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية منصور بن صقر الجميعي، عن شكره وتقديره لدور شركاء النجاح في الجهات المانحة والداعمين مثنيًا على الدور الكبير الذي بذله أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الجمعية والفريق التطوعي خلال تنفيذ هذه البرامج.