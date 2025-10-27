"تعليم الطائف" يظفر بالمركزين الثاني والثالث في "مدرستي أجمل" على مستوى المملكة

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إنجازًا وطنيًا جديدًا، بحصولها على المركزين الثاني والثالث على مستوى المملكة في فئة الإتقان ضمن تصفيات برنامج "مدرستي أجمل"، التي أُقيمت منافساتها في منطقة حائل بمشاركة إدارات التعليم من مختلف المناطق.
ونالت ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز المركز الثاني والدرع الفضي، فيما حصدت متوسطة الأبناء بالقاعدة الجوية المركز الثالث والدرع البرونزي في الفئة ذاتها، بعد عروض نوعية جسّدت إبداع الطلاب وجهود المدارس في تعزيز البيئة التعليمية الجاذبة والمحفّزة للإبداع.
وأعرب مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس تميّز مدارس المحافظة وكفاءة منسوبيها، ويأتي امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع التعليم، واهتمام وزارة التعليم بتبني المبادرات التي تبرز الإبداع في الميدان التربوي.
وأشار إلى أن هذا التميّز يُعد ثمرة عمل جماعي وجهود مخلصة من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، مثمّنًا ما قدّمته المدارس المشاركة من مبادرات تعكس جودة بيئة التعلم وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء جيل مبدع ومنافس عالميًا.