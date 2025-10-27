"تعليم الطائف" يظفر بالمركزين الثاني والثالث في "مدرستي أجمل" على مستوى المملكة

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إنجازًا وطنيًا جديدًا، بحصولها على المركزين الثاني والثالث على مستوى المملكة في فئة الإتقان ضمن تصفيات برنامج "مدرستي أجمل"، التي أُقيمت منافساتها في منطقة حائل بمشاركة إدارات التعليم من مختلف المناطق.