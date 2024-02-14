"تقنية بنات" المجمعة تُشارك في ملتقى "مؤهل" للتوظيف

تُشارك الكلية التقنية للبنات بالمجمعة، في ملتقى "مؤهل" للتوظيف، برعاية رئيس جامعة المجمعة، وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب.
يأتي ذلك بحضور أكثر من 30 جهة؛ لتوفير فرص وظيفية ملائمة للباحثين عن العمل، انطلاقًا من الدور التكاملي بين الجهات التعليمية بمحافظة المجمعة.
ويتخلّل الملتقى ندوةُ "خبراء التوظيف"، وجلسات الإرشاد المهني، ومعرض توظيف مصاحب.
وأكدت عميدةُ الكلية التقنية للبنات بالمجمعة، أهميةَ العمل التكاملي بين الجهات التعليمية والاستفادة من الخبرات المهنية من خلال الملتقيات والمعارض؛ لتمكين المخرجات بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.