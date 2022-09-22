عميد الكلية التقنية بأبها يرفع التهاني إلى القيادة بمناسبة اليوم الوطني

كما وجه التهنئة إلى كل جنودنا البواسل المرابطين على حدود المملكة والمحافظين على أمنها الداخلي، موضحًا أنه في هذا اليوم المجيد الذي نتذكّر فيه وحدة وطننا على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه البررة الذين واصلوا العطاء والتنمية في جميع المجالات بهذا الكيان الكبير حتى أصبحت المملكة دولة عصرية تحاكي بل تتفوق على دول عصرنا المتقدمة، ورائدة الدول العربية والإسلامية بما حباها الله من الحكمة والثبات في جميع المواقف.