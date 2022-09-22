عميد الكلية التقنية بأبها يرفع التهاني إلى القيادة بمناسبة اليوم الوطني

رفع عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، اليوم الخميس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية.
كما وجه التهنئة إلى كل جنودنا البواسل المرابطين على حدود المملكة والمحافظين على أمنها الداخلي، موضحًا أنه في هذا اليوم المجيد الذي نتذكّر فيه وحدة وطننا على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه البررة الذين واصلوا العطاء والتنمية في جميع المجالات بهذا الكيان الكبير حتى أصبحت المملكة دولة عصرية تحاكي بل تتفوق على دول عصرنا المتقدمة، ورائدة الدول العربية والإسلامية بما حباها الله من الحكمة والثبات في جميع المواقف.
ونوه عميد الكلية التقنية بأبها إلى النهضة التعليمية التي تشهدها جميع قطاعات التعليم بالمملكة؛ ومنها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما يجسد الدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة.
ودعا المهندس ناصر آل زيدان الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه، ويديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والرخاء والازدهار.