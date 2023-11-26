بحضور القيادات الصحية.. "الملك عبدالله الطبي" بجدة يختتم فعاليات "أسبوع الجودة العالمي"

واحتوى معرض مشاريع التحسين على عرض لـ 24 مشروع تحسين الأداء المنجزة والمستمرة لعام 2023م في الأقسام الطبية والطبية المساعدة بمجمع الملك عبدالله الطبي والمراكز الصحية التابعة له ومركز طب الأسنان التخصصي بشمال جدة، حيث استعرضت المشاريع على لجنة التحكيم بحضور ممثلي المشاريع والتي أحدثت منافسة تشجيعية بين المشاركين بها، والتي حازت 3 منها بتقييم عال من اللجنة ومنها: مشروع تحسين خدمات الرعاية الطبية المنزلية ومشروع تحسين خدمات الطوارئ ومشروع تحسين خدمات مركز طب الأسنان التخصصي.