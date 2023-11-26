بحضور القيادات الصحية.. "الملك عبدالله الطبي" بجدة يختتم فعاليات "أسبوع الجودة العالمي"

اختتم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، فعاليات "أسبوع الجودة العالمي" في المبنى الرئيسي والذي استمر 3 أيام، شهد خلالها حضور ومشاركة القيادات الصحية والمختصين في التميز المؤسسي ومجال الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية، إلى جانب الممارسين الصحيين من ذوي الخبرة والاختصاص وأعضاء لجنة تحكيم متخصصة من مختلف القطاعات الصحية.
وتفصيلاً، هدفت الفعاليات إلى نشر ثقافة الجودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بمفاهيم الجودة وأساسيات وإستراتيجيات سلامة المرضى.
وتضمنت الفعاليات أنشطة تعليمية وتوعوية وورش عمل تفاعلية اختصت بمتطلبات كفاءة العاملين في الجودة و نظريات ومهارات صنع واتخاذ القرار، ومعرضاً لمشاريع التحسين ومعرضاً لمعايير السلامة الأساسية ومسابقة لأبرز 3 مشاريع تحسين.
واحتوى معرض مشاريع التحسين على عرض لـ 24 مشروع تحسين الأداء المنجزة والمستمرة لعام 2023م في الأقسام الطبية والطبية المساعدة بمجمع الملك عبدالله الطبي والمراكز الصحية التابعة له ومركز طب الأسنان التخصصي بشمال جدة، حيث استعرضت المشاريع على لجنة التحكيم بحضور ممثلي المشاريع والتي أحدثت منافسة تشجيعية بين المشاركين بها، والتي حازت 3 منها بتقييم عال من اللجنة ومنها: مشروع تحسين خدمات الرعاية الطبية المنزلية ومشروع تحسين خدمات الطوارئ ومشروع تحسين خدمات مركز طب الأسنان التخصصي.
واشتمل معرض معايير السلامة الأساسية على أركان توعوية وتثقيفية لسياسات وإستراتيجيات سلامة المرضى وذويهم، وعلى أهمية دور العاملين من كوادر طبية وغير طبية في تطبيق تلك المعايير، ومعلومات توعوية بأهمية تطبيق معايير الجودة لتحسين الخدمات المقدمة وكسب رضا المرضى وذويهم.