جمعية الإرادة تطلق ملتقى "الموهوبين من ذوي الإعاقة 2025" في جدة لدعم الإبداع والتمكين

تنظم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، يوم الاثنين المقبل، النسخة الثانية من "ملتقى الموهوبين من ذوي الإعاقة 2025" في مدينة جدة، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي الملتقى في إطار حرص الجمعية على تسليط الضوء على المواهب والقدرات التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص حقيقية لتمكينهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، مع فتح آفاق أوسع لمشاركتهم الإيجابية في مختلف المجالات.
وكانت الجمعية نظّمت النسخة الأولى من الملتقى في ديسمبر 2024 بالشراكة مع برنامج جودة الحياة، وحققت تفاعلًا واسعًا وإشادة من المشاركين والجهات الداعمة.
وتُقام النسخة الحالية وسط تطلعات لتعزيز التوجه نحو توفير فرص وظيفية مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة تُكسبهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة، ما يعزّز استقلاليتهم المالية واستقرارهم النفسي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد بادغيش، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية عازمة على مواصلة بناء وتطوير البنية التحتية لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة وفق أحدث الأساليب العلمية وبإشراف متخصصين مؤهلين، مشددًا على أن الجمعية تضع نصب أعينها خدمة الأشخاص في جميع الأعمار وأنواع الإعاقة وفي جميع مناطق المملكة.
وأضاف أن الجمعية تقدّر دعم الشركاء والداعمين الذي يمكّنها من أداء رسالتها على أكمل وجه، مؤكداً أن هذه الشراكات تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتواصل جمعية الإرادة سعيها لتكون منارة للتميز في دعم وتمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع تمكين هذه الفئة ضمن أولوياتها الوطنية.