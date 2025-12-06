جمعية الإرادة تطلق ملتقى "الموهوبين من ذوي الإعاقة 2025" في جدة لدعم الإبداع والتمكين

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد بادغيش، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية عازمة على مواصلة بناء وتطوير البنية التحتية لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة وفق أحدث الأساليب العلمية وبإشراف متخصصين مؤهلين، مشددًا على أن الجمعية تضع نصب أعينها خدمة الأشخاص في جميع الأعمار وأنواع الإعاقة وفي جميع مناطق المملكة.