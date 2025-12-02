9 طلاب من تعليم الطائف يتأهلون للمعارض المركزية في أولمبياد الإبداع العلمي 2026 بجدة

تأهّل 9 طلاب من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إلى المعارض المركزية في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2026"، التي تستضيفها محافظة جدة.
وهنّأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الطلاب والطالبات المتأهلين، كما قدّم التهنئة لمدارسهم وأسرهم، مشيدًا بالجهود المبذولة في المدارس للوصول بالطلبة إلى هذه المنافسة.
وأكد الدكتور الغامدي أن هذا الإنجاز يُعدّ امتدادًا لسلسلة الإنجازات التي حققها تعليم الطائف على المستويين المحلي والدولي، متمنيًا للطلاب والطالبات مزيدًا من التميز والإبداع لخدمة وطننا المعطاء وتمثيله خير تمثيل.