9 طلاب من تعليم الطائف يتأهلون للمعارض المركزية في أولمبياد الإبداع العلمي 2026 بجدة

وهنّأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الطلاب والطالبات المتأهلين، كما قدّم التهنئة لمدارسهم وأسرهم، مشيدًا بالجهود المبذولة في المدارس للوصول بالطلبة إلى هذه المنافسة.