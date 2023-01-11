أمين عسير يوقع عقداً للمدينة الصناعية الثانية بمحايل بـ 45 مليون ريال

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة عسير خصصت بلدية محايل موقعاً ضمن المدينة الصناعية الثانية لإسكان العمالة الوافدة في إجراء يهدف إلى تخليص المدينة المأهولة بالأهالي من هذه العمالة .
وتفصيلاً، وقع أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي عقداً استثمارياً لـبلدية محايل لإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الثانية في المحافظة على إحدى الشركات المتخصصة في المدن الصناعية بقيمة إجمالية تجاوزت ال 45 مليون ريال بمساحة 884.264 م2 بواقع 17 قطعة لمحلات تجارية و18 قطعة لورش الصناعات والمهن المختلفة و151 قطعة خصصت للمستودعات.
في الوقت الذي تم فيه تخصيص أرض بمساحة كبيرة ضمن مخطط المدينة الصناعية لسكن العمالة الوافدة التي سيتم إخراجها من داخل المدينة التي تشتمل أيضاً على عدد من المرافق الحكومية والعامة.
وقال رئيس بلدية محايل عسير سعيد بن علي حافظ إن عدد القطع الموجودة في هذا المخطط يبلغ 187 قطعة.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الثانية تأتي امتداداً لمشروع المنطقة الصناعية الأولى بالمحافظة مشيراً إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات أمين المنطقة الذي يسعى جاهداً لتحقيق التنمية المستدامة للمدن تواكباً مع انطلاق الخطة الوطنية للقضاء على التشوهات البصرية في المدن.