أمين عسير يوقع عقداً للمدينة الصناعية الثانية بمحايل بـ 45 مليون ريال

في الوقت الذي تم فيه تخصيص أرض بمساحة كبيرة ضمن مخطط المدينة الصناعية لسكن العمالة الوافدة التي سيتم إخراجها من داخل المدينة التي تشتمل أيضاً على عدد من المرافق الحكومية والعامة.