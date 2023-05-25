"اتحاد رواد الأعمال الهندي" يختتم زيارته للمملكة

اختتم وفد اتحاد رواد الأعمال الشباب الهندي في مجموعة العشرين، اليوم الخميس، زيارته إلى مدينة الرياض، بلقاء قادة منظومة ريادة الأعمال في المملكة، خلال حفل نظمته جمعية "رؤية الريادة"، برعاية وزارة الاستثمار، وبشراكة استراتيجية مع شركة "نيوم".
جاء ذلك بحضور رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين للمملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة الأمير فهد بن منصور، ووكيل وزارة الاستثمار بدر البدر، ونائب محافظ "منشآت" المهندس ريان الفايز، ومدير برنامج تنمية تقنية المعلومات إبراهيم نياز، ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج "ندلب" عبدالله الحماد، وعدد من قادة منظومة ريادة الأعمال في المملكة ودول الخليج.
واطلع الوفد، خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام، على التطور الكبير الذي تشهده قطاعات الأعمال الناشئة والمتوسطة في المملكة، والتي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة.
وجرى خلال هذه الزيارات التعرف على فرص الاستثمار المتاحة، ومناقشة سبل التعاون وتعزيز الشراكات بين القطاعات الفاعلة في كل من المملكة والهند.
وقد شملت زيارة الوفد، وزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والبرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستية "ندلب"، ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، وهيئة بوابة الدرعية، ونيوم معرض ذا لاين، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومسرعات الترفيه.
ورحب رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة الأمير فهد بن منصور، بالوفد الهندي الزائر، مؤكدًا حرص الاتحاد على تعزيز الشراكات الفاعلة بين الكيانات الاقتصادية الناشئة في البلدين.
ونوّه إلى الدعم الكبير المقدم من قبل القيادة الرشيدة في المملكة؛ للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر تفعيل دور الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا مواصلة السعي من أجل تعزيز التعاون لتطوير نماذج أعمال ناجحة، تسهم في الارتقاء بمستوى الاقتصاد العالمي.