"اتحاد رواد الأعمال الهندي" يختتم زيارته للمملكة

ونوّه إلى الدعم الكبير المقدم من قبل القيادة الرشيدة في المملكة؛ للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر تفعيل دور الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا مواصلة السعي من أجل تعزيز التعاون لتطوير نماذج أعمال ناجحة، تسهم في الارتقاء بمستوى الاقتصاد العالمي.