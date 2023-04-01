طائفة متعهدي الإعاشة بمكة تحتفل بالإفطار الرمضاني السنوي بحضور منسوبيها

وقال أحمد بن رابح الشريف، رئيس طائفة متعهدي الإعاشة، إن تجمُّع أعضاء الطائفة في الإفطار الرمضاني السنوي يُقام كل موسم رمضان، ويأتي للحديث عن الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1444هـ، ولتحقيق أهداف وتطلعات قطاع الإعاشة.. مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات التي تجسِّد روح التآخي والمحبة بين أعضاء الطائفة.