طائفة متعهدي الإعاشة بمكة تحتفل بالإفطار الرمضاني السنوي بحضور منسوبيها
نظَّمت طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة حفل الإفطار الرمضاني السنوي بحضور رئيس الطائفة أحمد بن رابح الشريف، وبمشاركة أعضاء الطائفة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمكة المكرمة.
وقال أحمد بن رابح الشريف، رئيس طائفة متعهدي الإعاشة، إن تجمُّع أعضاء الطائفة في الإفطار الرمضاني السنوي يُقام كل موسم رمضان، ويأتي للحديث عن الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1444هـ، ولتحقيق أهداف وتطلعات قطاع الإعاشة.. مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات التي تجسِّد روح التآخي والمحبة بين أعضاء الطائفة.
من جانبهم، قال أعضاء الطائفة إن لقاء الإفطار الرمضاني السنوي يحمل الكثير من معاني الود والإخاء والمحبة، وذلك من خلال اجتماع الأعضاء في قطاع الإعاشة في هذا الشهر المبارك، مثمنين جهود رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة.
وأوضحوا أنه تم مناقشة جميع المقترحات للفترة القادمة؛ للمساهمة بشكل فعّال في تقديم أفضل وأرقى خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن، وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين.