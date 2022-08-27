"تعليم الدوادمي" يستعد لاستقبال أكثر من 40 ألف طالب وطالبة

وقال مدير التعليم عبدالله السبيعي: لجنة الاستعداد للعام الدراسي على مستوى الإدارة، بدأت أعمالها قبل نهاية العام الدراسي الماضي؛ حيث عقدت عددًا من الاجتماعات لمتابعة الاستعداد على أكثر من محور، ودعمت المدارس بكل ما تحتاجه من الكوادر البشرية والمادية، وتابعت ميدانيًّا كل المدارس لمعرفة متطلبات الصيانة والنظافة والتكييف والتأكد من وسائل السلامة.