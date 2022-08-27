"تعليم الدوادمي" يستعد لاستقبال أكثر من 40 ألف طالب وطالبة

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، استعدادها لاستقبال أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في 600 مدرسة، وتهيئة انطلاقة العام الدراسي الجديد، غدًا الأحد ١/ ٢/ ١٤٤٤هـ؛ حيث اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان بداية مميزة للعام الدراسي الجديد.
وقال مدير التعليم عبدالله السبيعي: لجنة الاستعداد للعام الدراسي على مستوى الإدارة، بدأت أعمالها قبل نهاية العام الدراسي الماضي؛ حيث عقدت عددًا من الاجتماعات لمتابعة الاستعداد على أكثر من محور، ودعمت المدارس بكل ما تحتاجه من الكوادر البشرية والمادية، وتابعت ميدانيًّا كل المدارس لمعرفة متطلبات الصيانة والنظافة والتكييف والتأكد من وسائل السلامة.
وثمّن "السبيعي" الجهود التي بُذلت من قِبَل أعضاء لجان الاستعداد والجهات ذات العلاقة؛ متمنيًا للجميع التوفيق؛ داعيًا الله أن يكون عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاحات لهذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية.
وأكدت إدارة التعليم أنه سيتم تنظيم زيارات لقيادات الإدارة والمشرفين والمشرفات؛ لمتابعة الانضباط المدرسي والوقوف مع مديري ومديرات المدارس على الاحتياجات.