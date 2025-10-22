محافظ الطائف يهنئ مدير الدفاع المدني الجديد ويكرّم الحريري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم الأربعاء، في مقر المحافظة، اللواء مسفر بن عبدالله القحطاني، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف السابق، يرافقه العميد تركي الحصيني، المدير المعين حديثًا للإدارة.