محافظ الطائف يهنئ مدير الدفاع المدني الجديد ويكرّم الحريري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم الأربعاء، في مقر المحافظة، اللواء مسفر بن عبدالله القحطاني، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف السابق، يرافقه العميد تركي الحصيني، المدير المعين حديثًا للإدارة.
وهنأ سموه العميد الحصيني بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما قدم الشكر للواء القحطاني على جهوده خلال فترة عمله، متمنيًا له النجاح في مهمته الجديدة بعد تعيينه نائبًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.
كما كرّم محافظ الطائف العقيد المهندس خالد الحريري؛ تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية.
من جانبه، قدّم اللواء القحطاني شكره وتقديره لسمو محافظ الطائف على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الدفاع المدني بالمحافظة.