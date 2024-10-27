"مؤتمر طب العيون السعودي" تحتضنه جدة 7 نوفمبر المقبل ويستعرض أحدث التطورات التقنية

تستعد الجمعية السعودية لطب العيون SOS لعقد مؤتمر طب العيون السعودي 2024 | البحر الأحمر، وهو الاجتماع العلمي السنوي السادس والثلاثون للجمعية، بالتعاون مع مستشفى الحرس الوطني، ومستشفى العيون بجدة، وسيُعقد من الخميس إلى السبت 7 - 9 نوفمبر 2024 في جدة.
وحثّ الدكتور عبدالله بن صالح القحطاني رئيس المؤتمر، المختصين إلى حضور هذا المؤتمر العلمي الدولي لطب العيون الذي سيوفر لهم منصة لمناقشة القضايا العينية المتعلقة بالتقنيات المتقدمة، وطرق العلاج الحديثة، ورؤية أفضل لرفع المعايير العلمية لممارسي طب وجراحة العيون، وكذلك جودة خدمات رعاية العيون المقدمة لمرضى العيون في منطقتنا، وكذلك في الشرق الأوسط ودول الخليج.
وذكر الدكتور سعد بن حمدان العنزي رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر، أن هذا الحدث يجذب نحو 3000 مشارك من الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الخليج.
وسيُعرض في المؤتمر أحدث التقنيات من الشركات الرائدة في المنطقة مع مجموعة واسعة من أجهزة طب العيون، والأدوية، والمعدات، وسيشارك متحدثون دوليون وإقليميون معروفون في هذا المؤتمر ويلتقون مع الخبراء المتحدثين.
ويستعرض مؤتمر طب العيون السعودي | البحر الأحمر التطورات الحديثة في مجالات: القرنية، وجراحة الساد وتصحيح البصر، وجراحة العيون التجميلية، والذكاء الاصطناعي، وأمراض الشبكية، وجراحات الشبكية والسائل الزجاجي، وطب العيون للأطفال، والجلوكوما، وطب أعصاب العين، والبصريات، والتهاب العنبية، ونقل عمليات حية مباشرة.
كما سيحتوي البرنامج العلمي للمؤتمر على العديد من المحاضرات، والدورات وورش العمل، وجلسات الملصقات العلمية، وعروض الفيديو، بالإضافة إلى معرض تجاري دولي يجمع كبرى الشركات المتخصصة في تقنيات طب وجراحة العيون، والذي سيقام بالتوازي مع الجلسات العلمية.