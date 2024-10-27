"مؤتمر طب العيون السعودي" تحتضنه جدة 7 نوفمبر المقبل ويستعرض أحدث التطورات التقنية

ويستعرض مؤتمر طب العيون السعودي | البحر الأحمر التطورات الحديثة في مجالات: القرنية، وجراحة الساد وتصحيح البصر، وجراحة العيون التجميلية، والذكاء الاصطناعي، وأمراض الشبكية، وجراحات الشبكية والسائل الزجاجي، وطب العيون للأطفال، والجلوكوما، وطب أعصاب العين، والبصريات، والتهاب العنبية، ونقل عمليات حية مباشرة.