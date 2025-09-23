بلدية المحاني تحتفي باليوم الوطني الـ95 وتؤكد مواصلة نهضة الخدمات بوفاء القيادة

أكد رئيس بلدية المحاني، المهندس محمد نماء السلمي، أن ذكرى اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية تُجسّد أسمى معاني الولاء والانتماء، وتستحضر قصة المجد والتوحيد التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – حين وحد البلاد تحت راية التوحيد.
وأوضح السلمي أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – تعيش مرحلة نهضة شاملة، وطموحات متعاظمة، جعلتها نموذجًا يُحتذى به في البناء والرؤية المستقبلية.
وأشار إلى أن القطاع البلدي يمثل أحد أعمدة التنمية الوطنية، حيث يقوده معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ببرامج نوعية ومبادرات استراتيجية رفعت من كفاءة الأداء وجودة الخدمات على مستوى المملكة.
وأضاف أن بلدية المحاني تحظى بدعم وتوجيهات أمين محافظة الطائف، المهندس عبدالله الزايدي، في سعيها لتحسين المشهد الحضري، وتطوير جودة الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بهدف صناعة بيئة حضرية متجددة تلبي تطلعات السكان.
واختتم المهندس السلمي تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن اليوم الوطني يمثل عهدًا متجددًا على مواصلة البناء والارتقاء بالخدمات بما يعكس طموحات الوطن ومواطنيه.