بلدية المحاني تحتفي باليوم الوطني الـ95 وتؤكد مواصلة نهضة الخدمات بوفاء القيادة

وأوضح السلمي أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – تعيش مرحلة نهضة شاملة، وطموحات متعاظمة، جعلتها نموذجًا يُحتذى به في البناء والرؤية المستقبلية.