"سيل ماء ونماء" تحصد تكريم "البيئة" لتميّزها في العمل التطوعي وتعزيز الأمن المائي

كرّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة جمعية سيل "ماء ونماء"، خلال ملتقى القطاع غير الربحي الأول لعام 2025، تقديرًا لدورها البارز وتميّزها في العمل التطوعي، وإسهاماتها النوعية في خدمة المجتمع وتعزيز الاستدامة المائية.
ويأتي هذا التكريم في إطار دعم الوزارة للجمعيات الفاعلة في القطاع غير الربحي، واعترافًا بمساهمتها الملموسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن المائي.
وخلال عام 2025، نظّمت جمعية سيل (73) فرصة تطوعية، شارك فيها (843) متطوعًا ومتطوعة، أنجزوا معًا (80,506) ساعات تطوعية، محقّقين عائدًا اقتصاديًا يُقدّر بـ(1,840,840) ريال، في إنجاز يعكس تفاني الجمعية ومجتمعها التطوعي في مواجهة التحديات المائية والبيئية.
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية، الأستاذ عبدالله بن راشد الغريب، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجمعية بتحويل العمل التطوعي إلى أثر حقيقي ومستدام يخدم المجتمع ويحمي الموارد المائية، مضيفًا: "نشعر بالفخر لمساهمتنا الفاعلة في تعزيز أهداف الوزارة وخدمة الفئات المحتاجة، وهذا التكريم يعكس نجاحنا في تنظيم المبادرات التطوعية بشكل مهني ومؤثر. وسنواصل التوسع في برامجنا لتعظيم أثرها وزرع قيم العمل التطوعي لدى المجتمع."
وأشار الغريب إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تفاني المتطوعين وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدًا استمرار الجمعية في تطوير برامجها وتنويع مبادراتها بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز الأمن المائي والاستدامة البيئية.
ويُعد تكريم جمعية "سيل" نموذجًا يُحتذى به في الجمع بين المهنية والتنظيم المؤسسي والالتزام المجتمعي، وتجسيدًا فعليًا لرسالة التطوع المؤثر على أرض الواقع.